Graziani: "Il Napoli ha una caratura tecnica notevole. I calciatori vogliono vincere lo Scudetto e…"

Graziani: Lukaku che ha preferito restare a Castel Volturno per allenarsi piuttosto che rispondere alla convocazione: è una indicazione interessante per quel che sarà, vogliono vincere lo Scudetto e ci vogliono provare

Il giornalista di 'Radio Rai' Massimiliano Graziani ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TMW' per analizzare il momento dell'Italia, squadra che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Belgio. Queste le sue parole anche sul campionato e sul Napoli:

Graziani: "Questa è una Nazionale molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'Europeo

"Questa è una Nazionale molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'Europeo, sono d'accordo con Spalletti quando dice che c'è stata una sterzata.

