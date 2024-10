Formiche.net - Gli Usa scelgono Avio per aumentare la produzione di propulsori per razzi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In un periodo caratterizzato da una nuova corsa agli armamenti, con un’industria globale che necessita di riprendersi da decenni di depotenziamento delle linee produttive, gli Stati Uniti cercano il modo per mantenere il loro vantaggio competitivo. È per questo che aziende e istituzioni della Difesa statunitense guardano ai loro Alleati e alle loro eccellenze industriali nazionali, per accrescere la propriae mantenere al contempo il vantaggio tecnologico. In questo solco si inserisce l’accordo sottoscritto da, azienda italiana leader nel campo della propulsione balistica, con Raytheon e lo Us Army per lo sviluppo e la fornitura di motori pera propellente solido (Solid rocket motor – Srm).