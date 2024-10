Giro Lombardia 2024: cambio percorso, orario, dove vederlo in diretta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre si corre il Giro di Lombardia 2024, l'ultima Classica Monumento della stagione, conosciuta anche come la Classica delle Foglie Morte. I corridori percorreranno 255 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como. A causa delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno causato Europa.today.it - Giro Lombardia 2024: cambio percorso, orario, dove vederlo in diretta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre si corre ildi, l'ultima Classica Monumento della stagione, conosciuta anche come la Classica delle Foglie Morte. I corridori percorreranno 255 km con partenza a Bergamo e arrivo a Como. A causa delle forti piogge che negli ultimi giorni hanno causato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro di Lombardia - il tracciato cambia causa maltempo : l’ascesa del Selvino da Nembro sostituisce il Ganda - Il tracciato inizialmente previsto verrà ripreso al km 57 subito dopo lo scollinamento del Selvino. 35 e partenza alle 10. Le disposizioni e gli orari di partenza restano confermati con ritrovo di partenza e foglio firma dalle 9 alle 10. I km de Il Lombardia presented by Crédit Agricole saranno 255. (Bergamonews.it)

Giro di Lombardia in città : come cambia la circolazione dei bus Atb - Maj, via Madonna della Neve, via Camozzi e riprenderanno il percorso normale. Giovanni, via Verdi, via Petrarca, via Verdi, via Garibaldi, via Nullo, via Broseta e riprenderanno il percorso normale. – le corse in partenza dall’ospedale e dirette a Porta Nuova, Don Orione, Gandhi, cimitero: seguiranno il percorso normale fino a via Tiraboschi, quindi, procederanno lungo viale Papa Giovanni XXIII, ... (Bergamonews.it)

Strade chiuse e divieti per il Giro di Lombardia con il nuovo percorso : come cambia la viabilità a Como - A causa del maltempo e dell'esondazione del lago di ieri si è spostato l'arrivo del Giro di Lombardia (in programma domani sabato 12 ottobre) in piazza Cacciatori delle Alpi: traguardo e volata finale, dunque, non saranno più sul lungolago esondato che ha coinvolto anche una grande porzione di... (Quicomo.it)