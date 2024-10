Bergamonews.it - Giro di Lombardia in città: come cambia la circolazione dei bus Atb

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ATB comunica i provvedimenti adottati in occasione del “118°di” che si terrà sabato 12 ottobre 2024. Per effetto della chiusura al traffico di via Roma e via Camozzi, dalle 8 alle 9 circa e dalle 11.30 alle 15.00, le linee 1, C, 5, 6, 7, 8 e 9 subiranno le seguenti modifiche di percorso: Linea 1 – le corse in partenza da Colle Aperto seguiranno il percorso normale fino a viale V. Emanuele quindi via Petrarca, via Verdi, via Muraine, via Frizzoni, via Camozzi, via Madonna della Neve, via A. Maj e per le corse dirette a Torre de’ Roveri, Scanzo e Grassobbio via Paleocapa e percorso regolare. Mentre per le corse dirette in Aeroporto si transiterà da viale Papa Giovanni XXIII, stazione e riprenderanno il percorso normale.