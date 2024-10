Lanazione.it - Furto di attrezzi agricoli e grosse quantità di rame, quattro arresti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Torino, 11 ottobre - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona, con il supporto dei comandi del territorio, hanno arrestatopersone, rintracciate nelle province di Torino e di Arezzo, ritenute responsabili di trentacinque furti di attrezzature agricole e grandidi cavi elettrici in, commessi in vari comuni nelle provincie di Savona, Cuneo, La Spezia e Varese, nel periodo che va da maggio 2023 a febbraio 2024. Durante le operazioni sono stati sequestrati complessivamente circa 2.200 chilogrammi di cavi digià triturati, 2.000 euro in contanti, radio portatili e vari telefoni cellulari. A partire da maggio 2023, in particolare nei comuni di Quiliano e Vado Ligure, entrambi nel savonese, si sono verificati diversi furti di attrezzature agricole dal prezzo elevato, custodite in terreni e capannoni.