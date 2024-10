Bergamonews.it - “Fiato ai libri” fa tappa a Sovere

(Di venerdì 11 ottobre 2024). È la storia di un’amicizia particolare, quella cheaipoterà in scena sabato 13 ottobre nella sala polifunzionale dell’oratorio dialle 21. Da una parte c’è Paloma, una geniale e ricca ragazza di dodici anni perennemente in lotta con la sua famiglia e con il mondo, timida, silenziosa e stanca di vivere tanto da voler tentare il suicidio. Dall’altra c’è la portinaia Renée, una donna apparentemente sciatta, senza attrattiva, pigra, indolente, scorbutica e teledipendente. In realtà è coltissima, ama la lettura e coltiva da autodidatta numerosi interessi in quello che è il suo appartamento al piano terra dell’elegante palazzo parigino dove vive la famiglia di Paloma. Entrambe si impegnano a nascondere la loro cultura, dissimulando mediocrità e inettitudine. A far incontrare la portinaia e la ragazzina è un personaggio singolare: il giapponese Kakuro Ozu.