Diddy il processo al rapper inizierà nel 2025

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In detenzione dallo scorso 16 settembre a New York,dovrà ancora attendere per l’inizio delnei confronti delaccusato di violenze ed abusi sessuali: è stato annunciato che nei primi mesi delCombs apparirà davanti ai giudici.rivelata la data delNella giornata del 9 ottobre intanto il magnate musicale ha concluso le sue udienze in tribunale, nel corso della quale il giudice ha rivelato l’inizio delfissato al 5 maggio, giorno nel quale si terrà il prossimo Met Gala. Raggiunta dalla CNN, il pubblico ministero Emily Johnson, suppone che ilpossa avere una durata di tre settimane, aggiungendo che ci potrebbero essere successivi rinvii a giudizio. D’altro canto, il legale di, Marc Agnifilo dichiara che il team di difesa delavrà bisogno di una settimana per preparare il caso.