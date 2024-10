Ilrestodelcarlino.it - Coppa Marche, le anconetane salgono sul piedistallo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In Eccellenza due giornate di squalifica a Tamagnini (Urbino) e Wahi (Matelica). Un turno a Dauria (Montefano) e Barilaro (Tolentino). Ammenda di euro 200 alla Maceratese. PROMOZIONE. Due giornate a Pagliardini (Lunano). Una a Falasconi (Barbara Monserra) e Galletti (Lunano). PRIMA CATEGORIA. Due giornate a Fabrizi (Castelleonese). Una a Malaccari (Fc Osimo) e Pigini (Olimpia Marzocca).PRIMA CATEGORIA. Tra martedì e mercoledì si sono giocate le sfide valide per la terza e ultima giornata della prima fase didi Prima Categoria. Si sono qualificate per il secondo turno Peglio, Atletico Mondolfo, Ostra, Sampaolese, Borgo Minonna, Filottranese, Castelfrettese, San Biagio, Real Cameranese, Folgore Castelraimondo, Elite Tolentino, Urbis Salvia, Montecosaro, Futura 96, Montalto e Piceno United, Cuprense e Centobuchi.