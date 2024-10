Cometa del secolo, visibile anche da Pordenone: quando e dove (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appuntamento da non perdere per gli astrofili. La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, ribattezzata la Cometa del secolo, sabato 12 ottobre si potrà ammirare in tutta la sua bellezza.La si potrà osservare o occhio nudo, a Ovest, già da oggi, venerdì 11 ottobre, ma sarà ancora più facile Pordenonetoday.it - Cometa del secolo, visibile anche da Pordenone: quando e dove Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Appuntamento da non perdere per gli astrofili. LaC/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, ribattezzata ladel, sabato 12 ottobre si potrà ammirare in tutta la sua bellezza.La si potrà osservare o occhio nudo, a Ovest, già da oggi, venerdì 11 ottobre, ma sarà ancora più facile

Tutti col naso all’insù : passa nel cielo “la cometa del secolo”. Sabato 12 sarà più vicina alla Terra - Il termine “vicino” ovviamente, è molto relativo: la distanza minore dalla Terra dovrebbe essere sabato 12, intorno ai 70 milioni di chilometri. Il 16 ottobre ci sarà una diretta sui canali YouTube e Facebook di EduINAF (Istituto nazionale di astrofisica) a partire dalle 19:15 e sarà dedicata alla cometa. (Lanazione.it)

