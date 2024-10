Come si fa il sangue finto a casa? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dovete organizzare un party di Halloween e avete bisogno di dettagli realistici e spaventosi? Vi diamo la ricetta per fare il sangue finto in casa. Un piccolo sfizio, del tutto innocuo e divertente, che potrete mettere in atto anche con i vostri bambini. Avrete bisogno di sciroppo di mais e di cioccolato, oltre a dell’acqua e a colorante alimentare rosso e blu. Già , perché il sangue non è di un rosso acceso, ma scuro. Il marrone della cioccolata, unito al rosso e al blu (che insieme danno un viola) creeranno una nuance molto credibile. Il resto lo farà la consistenza fluida degli sciroppi. Cultweb.it - Come si fa il sangue finto a casa? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dovete organizzare un party di Halloween e avete bisogno di dettagli realistici e spaventosi? Vi diamo la ricetta per fare ilin. Un piccolo sfizio, del tutto innocuo e divertente, che potrete mettere in atto anche con i vostri bambini. Avrete bisogno di sciroppo di mais e di cioccolato, oltre a dell’acqua e a colorante alimentare rosso e blu. Già , perché ilnon è di un rosso acceso, ma scuro. Il marrone della cioccolata, unito al rosso e al blu (che insieme danno un viola) creeranno una nuance molto credibile. Il resto lo farà la consistenza fluida degli sciroppi.

