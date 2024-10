Ilrestodelcarlino.it - Come espandere il business con i social network

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La presenza sul web e neiè, per le aziende, un tema sempre più importante e strategico. Anche e soprattutto per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese. Per gli imprenditori artigiani che desideranola propria presenza online, che vogliono scoprirepossono aiutarli a raggiungere nuovi clienti e a far crescere il proprio, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un ciclo di due incontri dedicati al tema Espandi il TuoArtigianale con i, il primo dei quali in programma il prossimo giovedì 17 ottobre alle 18 presso la Sala Conferenze della Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna. Il programma prevede un breve saluto e introduzione all’incontro da parte di Tiziano Samorè, Segretario Provinciale di Confartigianato.