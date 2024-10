Lopinionista.it - Collant e leggings, la collezione legwear Ysabel Mora SW 24/25

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Classici, coprenti, velati: che siano costellati di stampe o semplicemente monocolore, irimangono un must del guardaroba autunno-inverno. Nati per proteggere le gambe dal freddo, hanno assunto negli anni sempre più lo status di accessorio glamour, proposti in colori sgargianti, grafiche audaci e combinazioni inedite., il brand di underwear votato all’impegno nel valorizzare ogni persona secondo le forme del proprio corpo e le necessità di ogni fase della giornata, presenta per questa stagione una vasta gamma direalizzati con materiali di prima qualità , che si adattano alla figura e la modellano. Lapropone un’ampia selezione die calze in tutte le finiture, materiali e numero di denari per non rinunciare ad abiti e gonne neanche nei mesi dalle temperature più rigide.