Colapesce smentisce la separazione con Dimartino | Molto dispiaciuto

(Di venerdì 11 ottobre 2024)non si separano. Il duo, che aveva già parlato in passato della possibilità di prendersi una pausa, ha rassicurato i fan tramite un post su Instagram di. Ancora una volta, ha confermato che non c’è stato nessun litigio tra loro, ma solo la necessità di fermarsi per ricaricarsi.ladaNon è assolutamente un addio quello tra, il duo che ha saputo conquistare il pubblico con le sue canzoni dal ritmo travolgente. Si tratta più di un arrivederci: entrambi i cantanti hanno scelto di fermarsi per riprendere fiato e, magari, lavorare a progetti personali. Il duo di Musica Leggerissima non ne ha mai fatto mistero: già da qualche tempo, in alcune interviste, i due avevano parlato della volontà di prendersi una pausa dopo quattro anni ininterrotti di lavoro insieme.