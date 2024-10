Cisgiordania, Idf: ucciso capo jihad (Di venerdì 11 ottobre 2024) 7.45 Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso il comandante supremo della jihad islamica palestinese, Mohammad Abdullah, nel raid aereo sul campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. Abdullah era stato nominato capo della milizia, dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era stato ucciso in uno scontro a fuoco a fine agosto. Secondo l'Idf era responsabile delle attività del gruppo, inclusi "molti attacchi", anche con uso di esplosivi contro le forze israeliane. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 7.45 Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di averil comandante supremo dellaislamica palestinese, Mohammad Abdullah, nel raid aereo sul campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in. Abdullah era stato nominatodella milizia, dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era statoin uno scontro a fuoco a fine agosto. Secondo l'Idf era responsabile delle attività del gruppo, inclusi "molti attacchi", anche con uso di esplosivi contro le forze israeliane.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mo : Idf - 'ucciso capo Jihad islamica palestinese in Cisgiordania' - Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che l'altro uomo ucciso nell'attacco è Ouad Jamil Omar, 31 anni. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. (Liberoquotidiano.it)

Mo : dipendente Onu ucciso da cecchino israeliano in Cisgiordania - Ramallah, 15 set. Lo ha riferito l’Onu. Sufyan Jaber Abed Jawwad, un netturbino dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è stato colpito giovedì ed è il primo dipendente dell’Unrwa ucciso in Cisgiordania in più di un decennio. (Adnkronos) – Un cecchino israeliano ha ucciso un dipendente delle Nazioni Unite sul tetto della sua casa nella Cisgiordania settentrionale. (Calcioweb.eu)

Mo : dipendente Onu ucciso da cecchino israeliano in Cisgiordania - Ramallah, 15 set. (Adnkronos) - Un cecchino israeliano ha ucciso un dipendente delle Nazioni Unite sul tetto della sua casa nella Cisgiordania settentrionale. Lo ha riferito l'Onu. . Sufyan Jaber Abed Jawwad, un netturbino dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, è stato colpito giovedì ed è il primo dipendente dell'Unrwa ucciso in Cisgiordania in più di un decennio. (Liberoquotidiano.it)