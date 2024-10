Cina: creera’ piu’ piattaforme su scala pilota per sperimentare nuovi materiali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Le autorita’ industriali cinesi oggi hanno presentato una linea guida per la costruzione di un maggior numero di piattaforme su scala pilota per la sperimentazione di nuovi materiali, al fine di sostenere lo sviluppo del settore. Entro il 2027 il Paese intende promuovere un sistema di simili piattaforme caratterizzato da una costruzione professionale, un funzionamento orientato al mercato e servizi aperti, secondo il documento pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. A tal fine, la Cina prevede di costruire circa 300 piattaforme locali su scala pilota per la sperimentazione di nuovi materiali e di svilupparne circa 20 di alto livello tra il 2024 e il 2027, si legge nella linea guida. Romadailynews.it - Cina: creera’ piu’ piattaforme su scala pilota per sperimentare nuovi materiali Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pechino, 11 ott – (Xinhua) – Le autorita’ industriali cinesi oggi hanno presentato una linea guida per la costruzione di un maggior numero disuper la sperimentazione di, al fine di sostenere lo sviluppo del settore. Entro il 2027 il Paese intende promuovere un sistema di similicaratterizzato da una costruzione professionale, un funzionamento orientato al mercato e servizi aperti, secondo il documento pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. A tal fine, laprevede di costruire circa 300locali super la sperimentazione die di svilupparne circa 20 di alto livello tra il 2024 e il 2027, si legge nella linea guida.

