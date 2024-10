Feedpress.me - Cercano di sedare una lite di coppia, due carabinieri finiscono in ospedale a Palermo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Duesono finiti al pronto soccorso dell’Ingrassia che erano intervenuti perunatra due conviventi alla Zisa a. Militari del radiomobile sono stati inviati sul posto dopo una segnalazione al 112. Quando sono arrivati l’uomo non era in casa. Tornato poco dopo, in stato di ebbrezza, si è scagliato contro i. Si è reso necessario l’invio di rinforzi