C’è un Bologna in stand-by. Miranda, Erlic e gli altri: il mercato degli invisibili (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gol di Iling-Junior a Como, il palo di Pobega centrato nella stessa partita (al Sinigaglia era il 14 settembre) e 1.309 minuti in tutto, distribuiti tra nove attori, di cui praticamente non è rimasta traccia. E’ il Bologna dei fantasmi in carne e ossa o, nella migliore delle ipotesi, dei ‘Saranno famosi’. Se lo augurano Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, architetti di un mercato estivo che fin qui molto ha tolto e poco ha portato, al netto del fatto che a ottobre nessun giudizio può essere verdetto inappellabile e i fantasmi di oggi hanno tutto il tempo per diventare, da qui a maggio, brillanti protagonisti della stagione rossoblù. Sport.quotidiano.net - C’è un Bologna in stand-by. Miranda, Erlic e gli altri: il mercato degli invisibili Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gol di Iling-Junior a Como, il palo di Pobega centrato nella stessa partita (al Sinigaglia era il 14 settembre) e 1.309 minuti in tutto, distribuiti tra nove attori, di cui praticamente non è rimasta traccia. E’ ildei fantasmi in carne e ossa o, nella migliore delle ipotesi, dei ‘Saranno famosi’. Se lo augurano Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, architetti di unestivo che fin qui molto ha tolto e poco ha portato, al netto del fatto che a ottobre nessun giudizio può essere verdetto inappellabile e i fantasmi di oggi hanno tutto il tempo per diventare, da qui a maggio, brillanti protagonisti della stagione rossoblù.

