Carboni, disastro per Inter e Marsiglia. Infortunio grave con l’Argentina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Valentin Carboni ha ricevuto la notizia peggiore che potesse avere dal problema riscontrato con la nazionale dell’Argentina. Inter e Marsiglia, disastro annunciato con il giovane classe 2005. NAZIONALE – Il talento classe 2005 di proprietà dell’Inter ed in prestito al Marsiglia Valentin Carboni ha ricevuto la peggior notizia possibile. A pochi mesi dal trasferimento in Ligue 1 e dalla grande possibilità arrivatagli da Roberto De Zerbi l’esterno è costretto a saltare un periodo non indifferente di partite. Il giocatore era stato convocato da Lionel Scaloni per le due partite di qualificazioni ai Mondiali del 2026 e aveva subito un trauma al ginocchio. l’Argentina aveva scritto a riguardo: «Trauma al ginocchio sinistro e sarà assente per le prossime due partite di qualificazione sudamericane». Inter-news.it - Carboni, disastro per Inter e Marsiglia. Infortunio grave con l’Argentina Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Valentinha ricevuto la notizia peggiore che potesse avere dal problema riscontrato con la nazionale delannunciato con il giovane classe 2005. NAZIONALE – Il talento classe 2005 di proprietà dell’ed in prestito alValentinha ricevuto la peggior notizia possibile. A pochi mesi dal trasferimento in Ligue 1 e dalla grande possibilità arrivatagli da Roberto De Zerbi l’esterno è costretto a saltare un periodo non indifferente di partite. Il giocatore era stato convocato da Lionel Scaloni per le due partite di qualificazioni ai Mondiali del 2026 e aveva subito un trauma al ginocchio.aveva scritto a riguardo: «Trauma al ginocchio sinistro e sarà assente per le prossime due partite di qualificazione sudamericane».

