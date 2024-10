Cane scappa in strada e fa cadere un giovane dallo scooter: il proprietario dell'animale condannato a un maxi risarcimento da 130mila euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo livornese sarebbe stato condannato a pagare un maxirisarcimento di 130mila euro a seguito di una caduta dal proprio scooter di un ragazzo provocata dal suo Cane circa 6 anni fa in zona Collinaia. A riportare la notizia è stato il Corriere Fiorentino, che spiega come l'animale, di grossa Livornotoday.it - Cane scappa in strada e fa cadere un giovane dallo scooter: il proprietario dell'animale condannato a un maxi risarcimento da 130mila euro Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un uomo livornese sarebbe statoa pagare undia seguito di una caduta dal propriodi un ragazzo provocata dal suocirca 6 anni fa in zona Collinaia. A riportare la notizia è stato il Corriere Fiorentino, che spiega come l', di grossa

