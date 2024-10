Anno scolastico all’estero con borse di studio del Programma Itaca 2025-2026: domande dal 15 ottobre al 15 novembre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul sito dell'Inps è stato pubblicato il bando di concorso Programma Itaca 2025-2026, che assegna 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero. Possono partecipare i figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo Anno scolastico all’estero con borse di studio del Programma Itaca 2025-2026: domande dal 15 ottobre al 15 novembre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sul sito dell'Inps è stato pubblicato il bando di concorso, che assegna 1.500diper soggiorni scolastici. Possono partecipare i figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolocondideldal 15al 15

