WINDTRE in prima linea nell’educazione ad un uso consapevole degli strumenti digitali

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 –pone grande attenzione alle tematiche legate al benessere digitale in un momento in cui psicologi e pedagogisti alimentano il dibattito sui rischi di un’esposizione al web senza regole. Secondo l’Oms un ragazzo su sette, nella fascia d’età tra i 10 e i 19 anni, presenta una patologia mentale più o meno grave e sono più di 700.000 in Italia i ragazzi e le ragazze che interagiscono con i coetanei in rete per più di 6 ore al giorno. In questo contesto è fondamentale il ruolo delle famiglie nel riconoscere da subito i campanelli d’allarme della dipendenza da dispositivi. NeoConnessi è il progetto di educazione digitale di, che ha l’obiettivo di educare le persone più giovani ad un usodella tecnologia supportando le scuole italiane e i genitori.