Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'associazione culturale e ricreativa Arka organizza le seguenti Visite guidate all’Orto botanico dell’università di Padova: Domenica 20 Ottobre alle ore 10.15 Domenica 20 ottobre alle ore 15:15Ogni visita guidata sarà condotta da esperta Guida Naturalistica autorizzata. Attualmente Padovaoggi.it - Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'associazione culturale e ricreativa Arka organizza le seguentiall’di: Domenica 20 Ottobre alle ore 10.15 Domenica 20 ottobre alle ore 15:15Ogni visita guidata sarà condotta da esperta Guida Naturalistica autorizzata. Attualmente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Magnatonda de Caoriana : nel bosco tra soste gustose - teatro e visite guidate - 7° edizione per la passeggiata enogastronomica ideata dalla recentemente rinnovata e ringiovanita Pro Loco di Capriana Dal’Aves al Corn (6 su 9 nel direttivo hanno meno di 26 anni) che ogni anno porta diverse centinaia di camminatori alla scoperta dei gusti e degli splendidi panorami di questo... (Trentotoday.it)

Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile : inaugurazione e visite guidate nelle giornate FAI d'autunno - 000 € destinato a un progetto per l’illuminazione scenica e di sicurezza del percorso pedonale e degli archi. . . Il Ponte dell'Acquedotto di Gravina torna ad essere fruibile grazie agli oltre 25. 000 voti ottenuti al Censimento I Luoghi del Cuore nel 2020: un contributo da FAI e Intesa Sanpaolo di 25. (Baritoday.it)

Tre visite guidate gratuite per celebrare "Trent'anni di passione per Castelvecchio" - In occasione della XXI Giornata Nazionale FIDAM e III Giornata Europea degli Amici dei Musei, gli Amici dei Civici Musei di Verona, associazione che dal 1991 opera a supporto delle istituzioni municipali attraverso un modo innovativo e diversificato di contribuire alla vita culturale della città. . (Veronasera.it)