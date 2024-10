Ilrestodelcarlino.it - Vini moldavi in Accademia: la cucina del territorio incontra la cantina più grande al mondo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Imola, 10 ottobre 2024 – Idel Paese che ospita lapiùdelsulla tavola della delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’Italiana della. La delegazione guidata da Andrea Stanzani nell’ultima conviviale è andata alla scoperta di una realtàcola ai più sconosciuta, ma che vanta il Guinnes World Records per ospitare la piùcollezione dial. Su due piedi, la domanda che sorge spontanea è: dove si troverà questo paradiso dei, in Francia o forse nel nostro Bel Paese? Risposta errata, in ognuno dei due casi, perché se tra Alpi e Oltralpe si battaglia ogni anno per svettare al primo posto della produzione, riguardo allapiùdel pianeta dubbi non ce ne sono, ed è peraltro geograficamente lontanissima dalla nostra Italia.