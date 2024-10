Victoria Roshchyna: la reporter ucraina morta in una prigione russia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una giornalista ucraina , catturata da Mosca mentre stava realizzando un reportage dall’ ucraina orientale occupata, è morta durante la sua detenzione in russia . Lo riportano funzionari ucraini, come scrivono i media ucraini. Victoria Roshchyna , che avrebbe compiuto 28 anni a breve, è scomparsa nell’agosto dello scorso anno dopo essersi recata nell’ucraina orientale. Le circostanze del suo Feedpress.me - Victoria Roshchyna: la reporter ucraina morta in una prigione russia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una giornalista, catturata da Mosca mentre stava realizzando un reportage dall’orientale occupata, èdurante la sua detenzione in. Lo riportano funzionari ucraini, come scrivono i media ucraini., che avrebbe compiuto 28 anni a breve, è scomparsa nell’agosto dello scorso anno dopo essersi recata nell’orientale. Le circostanze del suo

