Vamos tic e strapotere | cosa lascia Nadal ai nadaliani

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa ha in un mano un telefonino con cui giocherella, scrive qualche messaggio. Ha sedici anni. Volto sbarbato, colorito scuro, sguardo ingenuo su faccia da indio. C'è un po' di tensione nei suoi occhi. Fascia bianca, maglietta blu della Nike, le scarpette macchiate di terra rossa. Deve giocare la finale del Challenger di Barletta e chi lo vede nella hall del Circolo tennis “Hugo Simmen” passa e pensa sia un ragazzo normale, come tutti gli adolescenti. E' un'impressione che dura giusto qualche minuto. Il tempo di vederlo guadagnare il campo centrale. Rafa ha un servizio non irresistibile, il rovescio è largamente perfettibile, ma col dritto, quando si avventa sulla palla col suo mancino, esplode colpi che si avventurano attorno ai confini della scienza balistica.