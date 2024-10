Uomini e Donne, un ex protagonista finisce a Chi l’ha visto: ecco cosa è successo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ieri sera, durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, si è affrontato il caso di Pasquale Stefano Mella, visto per diversi anni nel parterre di Uomini e Donne. Ma cosa è successo? L’uomo siciliano raggiunto dagli inviati del programma di Federica Sciarelli ha raccontato di aver perso le tracce di sua moglie, una donna cubana che ha sposato in Africa. I due non si conoscevano fino a tre giorni prima del fatidico Sì di fronte all’altare. A presentare a Pasquale Stefano Mella la sua attuale dolce metà ci aveva pensato suo figlio Chi l’ha visto si occupa del caso di Pasquale Stefano Mella L’ex volto di Uomini e Donne, quindi, si è lasciato convincere da suo figlio a sposare la cugina della sua compagna, appunto una donna di 54 anni originaria di Cuba. Donnapop.it - Uomini e Donne, un ex protagonista finisce a Chi l’ha visto: ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ieri sera, durante l’ultima puntata di Chi, si è affrontato il caso di Pasquale Stefano Mella,per diversi anni nel parterre di. Ma? L’uomo siciliano raggiunto dagli inviati del programma di Federica Sciarelli ha raccontato di aver perso le tracce di sua moglie, una donna cubana che ha sposato in Africa. I due non si conoscevano fino a tre giorni prima del fatidico Sì di fronte all’altare. A presentare a Pasquale Stefano Mella la sua attuale dolce metà ci aveva pensato suo figlio Chisi occupa del caso di Pasquale Stefano Mella L’ex volto di, quindi, si è lasciato convincere da suo figlio a sposare la cugina della sua compagna, appunto una donna di 54 anni originaria di Cuba.

