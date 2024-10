Uomini e Donne, ex cavaliere finisce a Chi l'ha Visto: cos'è successo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La televisione italiana ci ha abituato a storie straordinarie e spesso inverosimili, ma quella dell'ex volto di Uomini e Donne e C'è Posta Per Te Pasquale Stefano Mella a Chi l'ha Visto, va oltre ogni immaginazione. Durante la puntata del 9 ottobre 2024, l'uomo ha fatto un appello in diretta per ritrovare la sua ultima moglie, una donna cubana che lo ha lasciato, senza dare spiegazioni, dopo un matrimonio lampo e molti viaggi pagati dal marito. La storia di Stefano, che oggi ha 94 anni, ha un sapore amaro. Dopo aver partecipato a lungo ai programmi di Maria De Filippi, alla ricerca di una compagna per combattere la solitudine, aveva finalmente trovato una donna grazie a suo figlio. Quest'ultimo, residente a Berlino, gli aveva suggerito di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Tvpertutti.it - Uomini e Donne, ex cavaliere finisce a Chi l'ha Visto: cos'è successo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La televisione italiana ci ha abituato a storie straordinarie e spesso inverosimili, ma quella dell'ex volto die C'è Posta Per Te Pasquale Stefano Mella a Chi l'ha, va oltre ogni immaginazione. Durante la puntata del 9 ottobre 2024, l'uomo ha fatto un appello in diretta per ritrovare la sua ultima moglie, una donna cubana che lo ha lasciato, senza dare spiegazioni, dopo un matrimonio lampo e molti viaggi pagati dal marito. La storia di Stefano, che oggi ha 94 anni, ha un sapore amaro. Dopo aver partecipato a lungo ai programmi di Maria De Filippi, alla ricerca di una compagna per combattere la solitudine, aveva finalmente trovato una donna grazie a suo figlio. Quest'ultimo, residente a Berlino, gli aveva suggerito di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (10 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dallo scontro tra Gemma e Valerio che ha animato e scosso tutto il parterre. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 10 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in ... (Superguidatv.it)

Uomini e Donne - ex protagonista del Trono Over finisce a Chi l’ha Visto? - Ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, l'amato dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, finisce a Chi l'ha Visto? per chiedere aiuto a Federica Sciarelli. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - un ex protagonista finisce a Chi l’ha visto : ecco cosa è successo - Ho 94 anni già compiuti, se qualcuna single, divorziata o vedova vuole venire a farmi compagnia può trasferirsi da me!“. Ma cosa è successo? L’uomo siciliano raggiunto dagli inviati del programma di Federica Sciarelli ha raccontato di aver perso le tracce di sua moglie, una donna cubana che ha sposato in Africa. (Donnapop.it)