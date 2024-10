Ilgiorno.it - Una tisana avvelenata per far abortire la compagna: lei perde il figlio, il mobiliere brianzolo condannato a sei anni di carcere

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Monza, 10 Ottobre 2024 - Il Tribunale di Monza haa 6di reclusione un 55enne, facoltosovedovo e con figli grandi, imputato di interruzione non consensuale di gravidanza perché accusato di avere fatto volontariamentere il bambino alla sua alloramescolando un farmaco in unae in un bicchiere di acqua di cocco che le aveva offerto a casa sua. Il 55enne era stato denunciato dalla ex, una monzese 45enne, che sostiene di avere notato un "residuo dal cattivo sapore" nelle bevande che aveva assunto e che nella stessa notte l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Monza.