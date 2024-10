Nerdpool.it - UFO Robot Goldrake è disponibile per Nintendo Switch!

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Microids è felice di annunciare che UFO– Il banchetto dei lupi è orain edizione digitale su. Le versioni fisiche in edizione Standard, Deluxe e Collector’s arriveranno invece il 29 ottobre 2024 presso i retailer autorizzati. Esplora una nuova dimensione dove le iconiche bestie di Vega, come Dam Dam e Gorgon, prendono vita come mai prima d’ora. Immergiti in un universo ricco e variegato e cogli l’opportunità di approfondire la tua conoscenza delle numerose sfaccettature del gioco. Padroneggia il TFO di Alcor, scopri la potenza del Disco Spaziale e il dinamismo del pugno rotante. Ogni elemento è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e indimenticabile, che promette ore di intensa avventura ed esplorazione.