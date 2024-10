Unlimitednews.it - Traumi del volto, le novità della chirurgia maxillo-facciale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Gli interventi di ricostruzione delsono diventati primari a causa degli incidenti legati ad alcune attività quotidiane in casa o sul lavoro. Le cause primarie sono incidenti domestici (38%); seguono isportivi (31%), incidenti stradali (12%) ed episodi di violenza (12%). Nel 60% si tratta di pazienti sotto i 30 anni. E’ quanto emerso nel 27° CongressoEuropean Association for CranioFacial Surgery – EACMFS, che si è recentemente tenuto a Roma alla presenza di tremila specialisti di oltre cento Paesi.