Tragedia Vajont 61 anni dopo, una ferita aperta

61 anni fa la Tragedia del Vajont. Immagini di devastazione e morte difficili da dimenticare che hanno cambiato per sempre la vita dei sopravvissuti. Servizio di Fabio Bolzetta

Tragedia del Vajont : 9 ottobre 1963 - ore 22.39 - FOTO - Che per sempre rimarrà segnato dalla catastrofe del 9 ottobre 1963. La massa di terra e detriti si getta nel bacino artificiale alla velocità compresa tra i 72 e i 90 km/h. I numeri del disastro sono impressionanti: il corpo franoso ha una superficie di 2 km/q, per un volume di 260 milioni di metri cubi. (Panorama.it)

Sessantuno anni fa la tragedia del Vajont - Meloni : "Ferita profonda per la nazione" - Il nostro pensiero va in primo luogo alle vittime, e in particolare ai bambini che hanno perso la vita in quella notte terribile, ai loro familiari, ai sopravvissuti, testimoni diretti di una catastrofe che ha sconvolto intere comunità ", è invece il messaggio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, "ricordiamo con gratitudine il lavoro dei soccorritori, che si sono adoperati con coraggio e ... (Agi.it)

Oggi anniversario della tragedia del Vajont. Zaia : «Una ferita ancora aperta» - Una data che non si risolve in un ricordo routinario perché il dolore è ancora. «Anche quest’anno, per il 9 ottobre, la nostra mente torna al lontano 1963, per non dimenticare le quasi 2000 vittime innocenti, tra i quali 487 bambini, di quella che è passata alla storia come la tragedia del Vajont. (Trevisotoday.it)