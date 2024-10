Stefano Nazzi con le sue “Indagini Live” approda al Teatro Augusteo (Di giovedì 10 ottobre 2024) approda anche a Napoli il tour di Indagini Live, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittore Stefano Mazzi porta dal vivo nei teatri di tutta Italia il suo celebre podcast raccontando con il suo stile ormai inconfondibile e amatissimo dai fan uno dei casi di cronaca che più ha segnato la storia del nostro Paese, il delitto del Circeo, consumatosi tra il 29 e il 30 settembre 1975 a San Felice Circeo. L’appuntamento in Campania è al Teatro Augusteo di Napoli lunedì 14 ottobre (ore 21). Partito ad aprile il tour, sin dalle prime date l’accoglienza per lo spettacolo è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)anche a Napoli il tour di, lo spettacolo con cui il giornalista e scrittoreMazzi porta dal vivo nei teatri di tutta Italia il suo celebre podcast raccontando con il suo stile ormai inconfondibile e amatissimo dai fan uno dei casi di cronaca che più ha segnato la storia del nostro Paese, il delitto del Circeo, consumatosi tra il 29 e il 30 settembre 1975 a San Felice Circeo. L’appuntamento in Campania è aldi Napoli lunedì 14 ottobre (ore 21). Partito ad aprile il tour, sin dalle prime date l’accoglienza per lo spettacolo è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso dicon l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione.

