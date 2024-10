Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Un contributo alle attività di Avis Bibbiena e Aido Casentino. Lo Sport ha incontrato la solidarietà in occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House di Bibbiena che ha trovato coronamento in una raccolta di fondi devoluti in sostegno ai servizi socio-sanitari condotti nella vallata dalle due associazioni di volontariato. L’evento ha fatto affidamento su un testimonial d’eccezione come il campione olimpico di karate Luigi Busà ed è stato caratterizzato dalla volontà di sensibilizzare sulle pratiche per perseguire il benessere psicofisico in tutte le sue diverse declinazioni, a partire da Sport e sana alimentazione. Lanazione.it - Sport e solidarietà a sostegno di Avis Bibbiena e Aido Casentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Un contributo alle attività di. Loha incontrato lain occasione del Fitness Day che, giunto alla decima edizione, ha proposto un pomeriggio ricco di iniziative all’interno della palestra Body House diche ha trovato coronamento in una raccolta di fondi devoluti inai servizi socio-sanitari condotti nella vallata dalle due associazioni di volontariato. L’evento ha fatto affidamento su un testimonial d’eccezione come il campione olimpico di karate Luigi Busà ed è stato caratterizzato dalla volontà di sensibilizzare sulle pratiche per perseguire il benessere psicofisico in tutte le sue diverse declinazioni, a partire dae sana alimentazione.

