Spalletti: «Ci sono episodi che cambiano le partite. Loro anche un po’ fortunati» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, intervistato dalla Rai al termine di Italia-Belgio finita 2-2: «Ci sono episodi che cambiano le partite. Dall’episodio, poi ci metti che prendi gol subito. A volte ci sono partite che vengono segnate non da quello che è calcio giocato, cose che vanno al di là delle tattiche. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene, anche nel secondo tempo». La reazione della squadra? Ma due gol su calcio piazzato: «Io andrei su come abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno questa qualità, questi uno contro uno, calciatori di livello top. C’è da fare sempre dei raddoppi che costringono ad abbassarci. Non abbiamo concesso tantissime palle gol. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto tantissimo. Loro anche un po’ fortunati». «Le conferme ci sono state tutte. Ilnapolista.it - Spalletti: «Ci sono episodi che cambiano le partite. Loro anche un po’ fortunati» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Luciano, commissario tecnico della Nazionale, intervistato dalla Rai al termine di Italia-Belgio finita 2-2: «Cichele. Dall’o, poi ci metti che prendi gol subito. A volte ciche vengono segnate non da quello che è calcio giocato, cose che vanno al di là delle tattiche. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene,nel secondo tempo». La reazione della squadra? Ma due gol su calcio piazzato: «Io andrei su come abbiamo perso un paio di palloni.hanno questa qualità, questi uno contro uno, calciatori di livello top. C’è da fare sempre dei raddoppi che costringono ad abbassarci. Non abbiamo concesso tantissime palle gol. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto tantissimo.un po’». «Le conferme cistate tutte.

