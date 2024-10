Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo l’Australia, l’America e l’Europa, non poteva mancare l’Asia come cornice al confronto tra Sinner e Medvedev, il quinto in stagione e il terzo di fila a livello di quarti di finale. Entrambi hanno infatti rispettato il pronostico, facendo valere il proprio status di testa di serie, e si ritroveranno a poco più di un mese dalla sfida di New York. Ampiamente favorito Sinner, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. Jannik spera inoltre di ristabilire la parità nei testa a testa, che vedono Medvedev avanti 7-6, e ovviamente di garantirsi un posto in semifinale (dove potrebbe ritrovare Alcaraz). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo l’Australia, l’America e l’Europa, non poteva mancare l’Asia come cornice al confronto tra, il quinto in stagione e il terzo di fila a livello di quarti di finale. Entrambi hanno infatti rispettato il pronostico, facendo valere il proprio status di testa di serie, e si ritroveranno a poco più di un mese dalla sfida di New York. Ampiamente favorito, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. Jannik spera inoltre di ristabilire la parità nei testa a testa, che vedonoavanti 7-6, e ovviamente di garantirsi un posto in semifinale (dove potrebbe ritrovare Alcaraz).

LIVE Sinner-Medvedev 6-1 - 0-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : monologo del n.1 nel primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Adesso è sempre il n. Primo set a senso unico, chiuso in appena 25 minuti! 40-15 Ace esterno di Sinner. 5. 1-0 In rete la risposta del russo. 10 Di solito Sinner, quando vince il sorteggio, decide di rispondere. 00 Come di consueto, il match inizierà con qualche minuto di ritardo. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 1-1 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE SINNER-MEDVEDEV IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-MEDVEDEV 6-1 1-1 SECONDO SET – Ace e servizio tenuto a 30: 1-1 SECONDO SET – Gran dritto lungolinea del numero 5 Atp, 15 pari SECONDO SET – Tiene il servizio ai vantaggi Medvedev e muove il punteggio per primo: 1-0 SECONDO SET – Servono due smash al ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Medvedev 4-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro è avanti di un break - Alcaraz avrà invece un impegno sulla carta comodo contro il ceco Machac, dunque dovrebbe arrivare in semifinale decisamente più fresco. 40 Sinner si confronta contro l’avversario che ha incrociato più volte in carriera, ben 14 con oggi. 15-15 Palla corta di Medvedev, in rete la contro-smorzata di Sinner. (Oasport.it)