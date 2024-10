"Riportavano orari dilatati rispetto ai turni effettivi": tre carabinieri assolti dall'accusa di truffa (Di giovedì 10 ottobre 2024) assolti perché "il fatto non sussiste". Si è chiusa con la piena assoluzione, dopo quattro anni, la vicenda giudiziaria che coinvolgeva tre sottufficiali dei carabinieri - un luogotenente, un maresciallo e un brigadiere - all'epoca dei fatti in servizio al Comando Compagnia di Modugno.I tre Baritoday.it - "Riportavano orari dilatati rispetto ai turni effettivi": tre carabinieri assolti dall'accusa di truffa Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)perché "il fatto non sussiste". Si è chiusa con la piena assoluzione, dopo quattro anni, la vicenda giudiziaria che coinvolgeva tre sottufficiali dei- un luogotenente, un maresciallo e un brigadiere - all'epoca dei fatti in servizio al Comando Compagnia di Modugno.I tre

