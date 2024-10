Calciomercato.it - Rescissione e firma con la big: Pogba resta in Champions

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Paulè pronto a ripartire e a farlo in grande stile: addio alla Juventus, per il centrocampista francese c’è la big d’Europa È pronto a ripartire, desideroso di dimostrare che la sua carriera non è ancora finita. Paulha accolto con gioia la decisione del Tas di Losanna di ridurre a 18 mesi la sua squalifica per doping.(LaPresse) -Calciomercato.itUna sentenza che significa per il francese il ritorno in campo già a marzo 2025: tempo qualche mese, quindi, epotrebbe rimettere piede di un terreno di gioco. Con quale maglia indosso? La domanda, ad oggi, non ha ancora una risposta anche se qualche punto certo c’è. Uno, il principale, è che non lo farà con la Juventus. La società bianconera da questo punto di vista è stata chiara sia con Thiago Motta che con Scanavino.