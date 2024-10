«Questo mi sembra il momento giusto per dire basta» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Non si tratta di una notizia totalmente inaspettata, ma sentire l’ex numero uno del mondo annunciare Questo addio è qualcosa di forte. È innegabile: dopo questa sua decisione il mondo del tennis non sarà più lo stesso. Iodonna.it - «Questo mi sembra il momento giusto per dire basta» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Non si tratta di una notizia totalmente inaspettata, ma sentire l’ex numero uno del mondo annunciareaddio è qualcosa di forte. È innegabile: dopo questa sua decisione il mondo del tennis non sarà più lo stesso.

