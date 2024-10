Liberoquotidiano.it - "Picchiata" e "succubi". Shaila Gatta e Lorenzo, la frase rubata: disastro a Mediaset

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ormai è ufficiale:è il "motore" di questa edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex velina mora di Striscia la notizia è al centro di amori, amorazzi, corteggiamenti serrati e pure mani morte, come quella di Tommaso Franchi. In un momento di relax collettivo sui divanetti,si è sdraiata sopra il giovane idraulico, assopendosi. E il ragazzo ne ha approfittato per spingere le coccole in territori inesplorati e arditi, accarezzando il Lato B della showgirl. Un gesto subito stoppato (con un sorriso) dalla ragazza, che ridestatasi dal torpore, l'ha redarguito: "Amore non sul c***o però, eh". Ma ancheSpolverato, al centro di un triangolo cone Javier Martinez, oggi entra di prepotenza nella cronaca quotidiana della casa di Cinecittà. Non nel modo migliore però.