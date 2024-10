Paolini-Zheng in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmine Paolini affronterà Qinwen Zheng nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Un paio di ottime vittorie per la tennista azzurra nell’ultimo WTA 1000 di questa stagione. Ora, però, le cose si fanno decisamente più complicate contro la beniamina di casa, oro olimpico di Tokyo, che in queste settimane sta provando a conquistare i punti utili per raggiungere le Finals di Riyadh. Pubblico sempre molto presente per gli incontri di Zheng Qinwen, assicurate una bella cornice e atmosfera per il match. La cinese ha vinto entrambi i precedenti datati 2023: prima sulla terra rossa di Palermo, dove si aggiudicò il trofeo imponendosi in tre set sull’azzurra finale, poi sul cemento di Zhengzhou, vincendo invece in due set. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jasmineaffronterà Qinwennei quarti di finale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Un paio di ottime vittorie per la tennista azzurra nell’ultimo WTA 1000 di questa stagione. Ora, però, le cose si fanno decisamente più complicate contro la beniamina di casa, oro olimpico di Tokyo, che in queste settimane sta provando a conquistare i punti utili per raggiungere le Finals di Riyadh. Pubblico sempre molto presente per gli incontri diQinwen, assicurate una bella cornice e atmosfera per il match. La cinese ha vinto entrambi i precedentiti 2023: prima sulla terra rossa di Palermo, dove si aggiudicò il trofeo imponendosi in tre set sull’azzurra finale, poi sul cemento dizhou, vincendo invece in due set.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-Yuan - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : azzurra in campo dopo Zheng-Cristian - Verosimilmente, una vittoria quest’oggi consegnerebbe la qualificazione anche prima del verdetto domenicale a Wuhan. Il peso dei suoi fondamentali, servizio compreso, è però nettamente inferiore a quello della finalista di Wimbledon in carica. Nel precedente impegno, a Pechino, la giocatrice toscana ha lasciato anzitempo il torneo complice una giornata “no” contro la polacca Magda Linette, dopo ... (Oasport.it)

LIVE Paolini-Yuan - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : inizia il cammino dell’azzurra dopo Zheng-Cristian - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Buongiorno appassionati di tennis e fedeli lettori di OA Sport, vi informiamo che il match della n. Quanto manca per la matematica qualificazione alle Finals in singolare? Poco. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Yue Yuan. (Oasport.it)

Tennis : Torneo Pechino. Sabalenka e Zheng ok - Linette per Paolini - 955. La bielorussa, prima testa di serie e bye al primo turno, ha travolto la thailandese Sawangkaew per 6-4 6-1 in un'ora e 16 . 610 dollari in corso sul duro di Pechino. Fuori invece la ceca Krejcikova PECHINO (CINA) - Esordio vincente per Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng al "China Open", Wta 1000 da 8. (Ilgiornaleditalia.it)