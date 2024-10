Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: Conte tra i migliori allenatori della storia, Neres è un giocatore molto valido

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) NM– Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Franco Ordine, Massimo Agostini ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti a ”MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Pavarese: “McTominay?lo ha voluto fortemente e lui si è ambientato subito, con il Verona una sconfitta che fu salutare per il” GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del: ”Ogni partita è unaa sè, abbiamo avuto la “fortuna” di subire una sconfitta a Verona che ci ha riportato con i piedi per terra e quel match è stato salutare per noi.