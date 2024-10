‘Nautilus’: Prime Video svela il primo trailer dell’adattamento di Jules Verne (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie live action Nautilus, in gestazione da tempo, ha svelato il primo trailer. Basato sull’amato romanzo Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, Nautilus racconta la storia delle origini del capitano Nemo: un principe indiano derubato dei suoi diritti di nascita e della sua famiglia, che si unisce ad un equipaggio mentre ruba un formidabile prototipo di sottomarino e fugge nell’Oceano Indiano, determinato a vendicarsi della spietata Compagnia mercantile delle Indie Orientali. La serie ha intrapreso un viaggio interessante, inizialmente con Disney+ prima di passare ad AMC, Prime Video nel Regno Unito e in Irlanda e Stan in Australia. Deadline ha rivelato che la Disney stava abbandonando Nautilus circa un anno fa e subito dopo AMC ha annunciato che lo avrebbe ripreso. Metropolitanmagazine.it - ‘Nautilus’: Prime Video svela il primo trailer dell’adattamento di Jules Verne Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La serie live action Nautilus, in gestazione da tempo, hato il. Basato sull’amato romanzo Ventimila leghe sotto i mari di, Nautilus racconta la storia delle origini del capitano Nemo: un principe indiano derubato dei suoi diritti di nascita e della sua famiglia, che si unisce ad un equipaggio mentre ruba un formidabile prototipo di sottomarino e fugge nell’Oceano Indiano, determinato a vendicarsi della spietata Compagnia mercantile delle Indie Orientali. La serie ha intrapreso un viaggio interessante, inizialmente con Disney+ prima di passare ad AMC,nel Regno Unito e in Irlanda e Stan in Australia. Deadline ha rivelato che la Disney stava abbandonando Nautilus circa un anno fa e subito dopo AMC ha annunciato che lo avrebbe ripreso.

