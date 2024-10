Mottarone Gup ridà fascicolo a Procura

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 14.32 L'udienza preliminare per l'incidente del, in cui tre anni e mezzo fa morirono 14 persone,dovrà essere celebrata di nuovo da capo. Stamane la giudice Fornelli non ha revocato la propria ordinanza e ha restituito ilallatrice Bossi e alla Pm Carrera. Circa un mese fa la pubblica accusa aveva respinto le indicazioni con cui la giudice aveva chiesto di riformulare i capi di imputazione, escludendo i reati relativi alla sicurezza sul lavoro.