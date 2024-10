Mistero sulla morte del calciatore George Baldock in una piscina di Glifada (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio per l’improvvisa morte di George Baldock, 31 anni, attualmente un difensore del Panathinaikos. Il calciatore è stato ritrovato senza vita nella piscina della sua abitazione a Glifada dopo l’allarme lanciato dalla moglie che non riusciva a contattarlo nella giornata del compleanno di sua figlia. Di origini inglesi – era nato Mistero sulla morte del calciatore George Baldock in una piscina di Glifada L'Identità. Lidentita.it - Mistero sulla morte del calciatore George Baldock in una piscina di Glifada Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio per l’improvvisadi, 31 anni, attualmente un difensore del Panathinaikos. Ilè stato ritrovato senza vita nelladella sua abitazione adopo l’allarme lanciato dalla moglie che non riusciva a contattarlo nella giornata del compleanno di sua figlia. Di origini inglesi – era natodelin unadiL'Identità.

Mondo del calcio in lutto per la notizia della morte improvvisa del calciatore George Baldock, difensore della squadra greca Panathinaikos: il 31enne è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada, nel sud di Atene, con accanto una bottiglia di Vodka, ma la causa morte è ancora da

