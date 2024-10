Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno detto ‘hai avuto l’idea più stupida di sempre’, ma volevo risparmiare sulla copertina perché temevo il flop”: Charli XCX e il retroscena sulla Brat Era

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il boom dell’album “”, pubblicato a giugno, – che ha scatenato dibattiti ed è diventato virale sui social in maniera anche inaspettata – ?XCX torna l’11 ottobre con “and it’s completely different but also still” che contiene le 16 tracce originali di “” in versione remix con collaborazioni del calibro di Ariana Grande , The 1975 , Jon Hopkins , Caroline Polachek , AG Cook , The Japanese House, Tinashe , Julian Casablancas e Shygirl. Nel progetto presenti anche i remix precedentemente pubblicati “360” con Robyn e Yung Lean , “Talk Talk” con Troye Sivan , “Von Dutch” con Addison Rae , “Girl, So Confusing” con Lorde e “Guess” con Billie Eilish.