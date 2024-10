Mercedes-Benz, svelati i primi prototipi VAN.EA (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mercedes-Benz lancerà nel 2026 la nuova gamma di van di medie e grandi dimensioni. Modelli basati sull’inedita architettura modulare, flessibile e scalabile VAN.EA (Mercedes-Benz Van Electric Architecture). I primi prototipi sono già in circolazione. La piattaforma VAN.EA consente una chiara differenziazione tra i van a uso privato nel segmento lusso e quelli commerciali Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –lancerà nel 2026 la nuova gamma di van di medie e grandi dimensioni. Modelli basati sull’inedita architettura modulare, flessibile e scalabile VAN.EA (Van Electric Architecture). Isono già in circolazione. La piattaforma VAN.EA consente una chiara differenziazione tra i van a uso privato nel segmento lusso e quelli commerciali

Mercedes-Benz - sistema di guida assistita fino a 95 km/h - Il sistema di assistenza alla guida di livello 3 è in grado di seguire un veicolo in autostrada fino a una velocità massima di 95 km/h. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Mercedes-Benz renderà disponibile il nuovo sistema Drive Pilota a partire da inizio 2025. (Webmagazine24.it)

