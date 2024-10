Meloni: Continueremo ad aiutare popolo ucraino fino a quando sarà necessario (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 Le dichiarazioni alla stampa congiunte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente dell'Ucraina Zelensky in visita a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Meloni: Continueremo ad aiutare popolo ucraino fino a quando sarà necessario Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2024 Le dichiarazioni alla stampa congiunte della Presidente del Consiglio Giorgiae del Presidente dell'Ucraina Zelensky in visita a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

