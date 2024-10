Formiche.net - Mattarella al vertice Arraiolos, anche Kyiv e Gaza al centro dell’agenda

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il castello di Wawel, vicino Cracovia, noto per la strenua difesa dall’assedio tartaro nel 1241, ospita in questi giorni un importanteche riguarda proprio la difesa, a cavallo tra le relazioni transatlantiche in un’epoca di sfide globali e i due conflitti alle porte dell’Europa. Ogni anno il cosiddetto grupporiunisce i capi di Stato, fra cui il presidente della Repubblica, Sergio. Ma in questi dodici mesi le tensioni si sono aggravate, come dimostrano i conflitti ae nel Mar Rosso, su cui spiccano le diverse sensibilità di alcuni Paesi. A fare gli onori di casa il Presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda.