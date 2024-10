Manovra, Cattaneo (FI): “Nessuna nuova tassa, su Superbonus e catasto meglio fermarsi” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il deputato di FI Alessandro Cattaneo commenta con Fanpage.it i lavori per far quadrare i conti in vista della Manovra. Nelle ultime ore il dibattito si è acceso sull'ipotesi di aggiornare i valori catastali delle case oggetto di efficientamento energetico, con un conseguente aumento di Imu e altre imposte. Fanpage.it - Manovra, Cattaneo (FI): “Nessuna nuova tassa, su Superbonus e catasto meglio fermarsi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il deputato di FI Alessandrocommenta con Fanpage.it i lavori per far quadrare i conti in vista della. Nelle ultime ore il dibattito si è acceso sull'ipotesi di aggiornare i valori catastali delle case oggetto di efficientamento energetico, con un conseguente aumento di Imu e altre imposte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Cattaneo (Fi) - 'no ad aumenti di tasse' - Roma, 4 ott. Tutto questo perché il governo è solido agli occhi degli investitori internazionali. "Registriamo inoltre un record di occupati dal 2007, e questa è una buona notizia per il Pil ma anche per le pensioni perché significa che il rapporto tra pensionati e occupati è in equilibrio. Confermo comunque le parole di Antonio Tajani, per Forza Italia questa manovra finanziaria non deve ... (Liberoquotidiano.it)