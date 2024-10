L’uragano Milton si abbatte sulla Florida: tornado multipli, case distrutte e vittime. La diretta (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton si abbatte sulla Florida: la diretta in tempo reale Soprannominata “la tempesta del secolo”, L’uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, con venti fino a 205 chilometri all’ora. L’uragano è stato classificato con categoria 3, su un massimo di 5, ed è poi sceso a categoria 2. La Fema ha fatto sapere che Milton ha anche generato “tornado multipli”, che – riportano i media Usa – avrebbero fatto delle vittime. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. Ore 6 – Oltre due milioni gli edifici senza elettricità – Sale ancora il bilancio dei blackout in Florida per il passaggio delL’uragano Milton: sono più di due milioni di edifici sono senza elettricità mentre L’uragano si approssima all’Atlantico, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi. Tpi.it - L’uragano Milton si abbatte sulla Florida: tornado multipli, case distrutte e vittime. La diretta Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)si: lain tempo reale Soprannominata “la tempesta del secolo”,ha toccato terra vicino Siesta Key,costa occidentale della, con venti fino a 205 chilometri all’ora.è stato classificato con categoria 3, su un massimo di 5, ed è poi sceso a categoria 2. La Fema ha fatto sapere cheha anche generato “”, che – riportano i media Usa – avrebbero fatto delle. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. Ore 6 – Oltre due milioni gli edifici senza elettricità – Sale ancora il bilancio dei blackout inper il passaggio del: sono più di due milioni di edifici sono senza elettricità mentresi approssima all’Atlantico, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi.

